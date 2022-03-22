От детского пластилина до тракторов: какие товары запретили вывозить из Беларуси

От детского пластилина до тракторов: какие товары запретили вывозить из Беларуси1
- 22.03.2022, 8:45
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Журналисты изучили список из 254 наименований.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым вводится запрет на полгода на вывоз отдельных видов промышленных товаров. В списке значится 254 вида товаров. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Журналисты zerkalo.io? посмотрели, что именно запретили вывозить из Беларуси.
В списке 254 позиции, среди них много медизделий и расходников — начиная от хирургического кетгута и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток.
Также в списке инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы, лампы паяльные; тиски, зажимы, шлифовальные круги и так далее.
В перечне много оборудования — турбины, насосы, различные станки. Кроме того, много техники — от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет коснулся также мотоциклов, велосипедов и детских колясок.
Помимо этого в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее.
Под запрет попал даже детский пластилин для лепки.
Как сообщается, ограничения ввели для защиты экономических интересов государства. Они не распространяются на товары, произведенные в Беларуси и России, а также личные вещи граждан.