От детского пластилина до тракторов: какие товары запретили вывозить из Беларуси 1 22.03.2022, 8:45

6,340

Журналисты изучили список из 254 наименований.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, которым вводится запрет на полгода на вывоз отдельных видов промышленных товаров. В списке значится 254 вида товаров. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Журналисты zerkalo.io? посмотрели, что именно запретили вывозить из Беларуси.

В списке 254 позиции, среди них много медизделий и расходников — начиная от хирургического кетгута и детских сосок до дезинфицирующих средств и медицинских перчаток.

Также в списке инструменты: алмазные стеклорезы, паяльные лампы, лампы паяльные; тиски, зажимы, шлифовальные круги и так далее.

В перечне много оборудования — турбины, насосы, различные станки. Кроме того, много техники — от лифтов до бульдозеров, тракторов и экскаваторов. Есть и бытовая техника: холодильники, пылесосы, электробритвы, машинки для стрижки волос. Запрет коснулся также мотоциклов, велосипедов и детских колясок.

Помимо этого в список включены компьютеры, телефоны (включая смартфоны), микрофоны, громкоговорители, наушники, звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура, видеозаписывающая или видеовоспроизводящая аппаратура, фотокамеры и так далее.

Под запрет попал даже детский пластилин для лепки.

Как сообщается, ограничения ввели для защиты экономических интересов государства. Они не распространяются на товары, произведенные в Беларуси и России, а также личные вещи граждан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».