Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ 22.03.2022, 8:55

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Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

Оперативную информация по состоянию фронта на 06:00 22 марта опубликовал Генштаб ВСУ, передает УНИАН.

Поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.

Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

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