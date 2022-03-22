Что происходит на главных участках фронта: утренняя сводка Генштаба ВСУ
- 22.03.2022, 8:55
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Украинская авиация нанесла сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.
Оперативную информация по состоянию фронта на 06:00 22 марта опубликовал Генштаб ВСУ, передает УНИАН.
Поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется.
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