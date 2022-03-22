В «Брузгах» закончились нелегальные мигранты?
- 22.03.2022, 9:13
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Власти утверждают, что транспортно-логистический центр прекратил свою работу.
В транспортно-логистическом центре «Брузги» прекратил работу пункт размещения мигрантов. Все иностранцы, которые временно находились в транспортно-логистическом центре, покинули его.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
22 марта 98 мигрантов вылетели эвакуационным рейсом из Минска в Ирбиль в 02.55. Возвращение на родину организовано в рамках программы помощи Международной организации по миграции.
«Остальные иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания последующих вывозных рейсов», — говорится в сообщении.
Накануне в Национальный аэропорт «Минск» прилетел самолет авиакомпании Fly Baghdad. Его не было в расписании, приземление не отображалось на табло прилетов.
По данным на 20 марта в ТЛЦ «Брузги» оставались 409 мигрантов.
Миграционный кризис
Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября прошлого года. Тогда в сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.
Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам, там находились около 3,5 тыс. человек.
16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.
Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги».