В России остановил работу единственный производитель танков 22 22.03.2022, 9:19

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Подтвердилась информация, ранее появившаяся в сводке Генштаба ВСУ.

Военные оккупантов ежедневно теряют свои танки в боях с нашими ребятами. А новые у них могут очень скоро закончиться, ведь остановил свою работу "Уралвагонзавод".

Об этом сообщает Defense Express.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в России приостановили работу предприятий концерна "Уралвагонзавод".

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", - говорится в сообщении.

Эти предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков и другой бронированной техники.

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