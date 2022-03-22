В России остановил работу единственный производитель танков

В России остановил работу единственный производитель танков22
- 22.03.2022, 9:19
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Подтвердилась информация, ранее появившаяся в сводке Генштаба ВСУ.
Военные оккупантов ежедневно теряют свои танки в боях с нашими ребятами. А новые у них могут очень скоро закончиться, ведь остановил свою работу "Уралвагонзавод".
Об этом сообщает Defense Express.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в России приостановили работу предприятий концерна "Уралвагонзавод".
"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства, приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", - говорится в сообщении.
Эти предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков и другой бронированной техники.