Финская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать российским олигархам 9 22.03.2022, 9:39

7,936

Если это подтвердится, корабли будут «заморожены».

Финская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать подпавшим под санкции Евросоюза российским олигархам или их компаниям. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Если таможня подтвердит принадлежность яхт лицам под санкциями, то местное ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к вопросам заморозки имущества.

Также в Гибралтаре задержали яхту, которую связывают с миллиардером Дмитрием Пумпянским, сообщает Reuters. По данным издания, яхта Axioma пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта.

«В настоящее время судно подлежит аресту маршалом адмиралтейства до дальнейшего распоряжения», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее в Испании задержали 135-метровую яхту под названием «Crescent» («Полумесяц»). Агентство Reuters связывает яхту с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, внесенным в санкционный список Евросоюза, США и Великобритании. 3 марта, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил о конфискации яхты Amore Vero, которую также связывают с Сечиным, в порту Ла-Сьота на Лазурном берегу.

Также власти Гамбурга 3 марта конфисковали 156-метровую яхту Dilbar российского бизнесмена Алишера Усманова, попавшего под санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».