«Стратегический компас» Евросоюза 1 22.03.2022, 9:58

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Евросовет утвердил оборонную стратегию на ближайшие 10 лет.

Совет Европейского союза в понедельник принял «Стратегический компас ЕС» – оборонную стратегию, которая должна сделать из европейского блока важного игрока на глобальной политической арене, сообщает «Голос Америки».

Концепция включает защиту от кибератак, гибридных угроз, дезинформации, а также укрепление военного потенциала Евросоюза на случай возможной агрессии. В частности, программа предполагает создание возможностей для быстрого развертывания до 5000 военных в странах ЕС и усиление сотрудничества с НАТО и ООН.

«Стратегический компас» начали обсуждать в Евросоюзе летом 2020 года, но сейчас, по словам Верховного представителя по иностранным делам ЕС Жозепа Борреля, его принятие актуально как никогда.

«Мы работали над этой стратегией два года, и когда мы только начинали ее обсуждать, мы не могли представить, что на последней стадии принятия программы ситуация в Европе будет настолько плохой. Это момент, когда нам надо пересмотреть способности Европы столкнуться с такими вызовами как война. Для этого европейские страны должны подумать о том, как увеличить свои военные возможности и делать это сообща».

По словам Борреля, «Стратегический компас» – это не ответ на войну в Украине, но частично может помочь и с этим. Речь, в том числе, идет о повышении инвестиций в оборонный сектор.

Сегодня, как сообщается на сайте Евросовета, военные расходы Евросоюза составляют 1,5 % ВВП или 200 миллиардов евро. По словам Борреля, это почти в 4 раза больше военных расходов России и почти столько же, сколько тратит на оборону Китай. При этом, как заявил глава европейской дипломатии, Евросоюз расходует эти средства куда менее эффективно.

«Мы должны тратить больше, и мы должны тратить лучше», – сказал Боррель. «Все вместе мы тратим столько же, сколько Китай. Но, конечно, оборона 27 разных частей – это не то же самое, что единая военная структура».

«Стратегический компас» призван улучшить координацию в области обороны между странами, а также в области разведки.

При этом, как подчеркнул Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии. У каждой страны ЕС останутся свои военные, однако они должны будут теснее взаимодействовать друг с другом.

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