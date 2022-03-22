«Путин скоро умрет из-за предательства» 13 22.03.2022, 10:02

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Эксперт-нумеролог считает, что военный переворот в России начнется с Беларуси.

Президент России Владимир Путин может погибнуть из-за предательства кого-то из близкого окружения - об этом свидетельствует нумерологический анализ даты рождения хозяина Кремля. Заговор и переворот в России могут состояться в РФ уже к концу месяца, а на роль предателя идеально подходит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Такой прогноз озвучил нумеролог и таролог Владислав Грицай, передает Украина 24.

"Из-за его (Путина, - ред.) даты рождения он уходит, и он умирает из-за предательства кого-то из близкого окружения", - сказал нумеролог.

Переворот в России должен случиться уже в конце текущего месяца. Начнется он с Беларуси, а закончится в Москве.

"У него большая вероятность где-то к концу марта, что его предаст близкое окружение. Я просматривал разные варианты. Первым должен подняться Минск. Я думаю, что с Беларуси начнется, именно из генеральских чинов какой-то саботаж. Потом должен подняться Питер. Потом, скорее всего, кто-то в Сибири - город я имею в виду, и Москва потом. Но все это будет происходить с подачи генералов из близкого окружения", – сказал Грицай.

По его словам, просчитать, кто именно предаст Путина, достаточно сложно, но это точно человек из близкого окружения. Инициаторами заговора будут двое - военачальник и политик либо бизнесмен.

"Тот же Шойгу, например, очень подходит на эту роль", – добавил Грицай.

Нумеролог-таролог добавил, что люди, у которых в дате рождения есть двойная семерка обычно заканчивают жизнь с шизофреническими расстройствами. Путин родился в седьмой день месяца, а сумма чисел в его дате рождения 7.10.1952 также равна семи.

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