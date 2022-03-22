Зола и песок вместо бытовой химии: как в России начинают проявляться «прелести» войны 8 Тарас Загородний, «Главред»

22.03.2022, 10:15

9,156

Скоро в РФ заговорят о том, что мясо есть вредно чаще одного раза в месяц.

Рубрика "Хроники Оркостана", или "Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть".

Помню, как в первых классах советской школы учителя нам рассказывали о том, что "на Западе джинсы носят только безработные", а жвачка – это вообще зло, поскольку ее делают с "применением ядохимикатов" и другой гадости. Позже стало ясно, что это была часть программы борьбы с "тлетворным влиянием Запада" еще на низовом уровне, чтобы не было соблазнов. Понятно, что это мало помогало – и за джинсами, и за жвачками гонялись, как угорелые. "Запад, конечно, гниет, но как хорошо пахнет".

В детских журналах были разные инструкции, как сделать игрушку "из любого подручного говна", поскольку нормальных игрушек для детей не было, как и других на рынке. Ну, разве что игра "За рулем". Примитивная игрушка, которая стоила бешенных денег (10 рублей при средних зарплатах – 150-200 рублей в месяц).

На более взрослом уровне советская пропаганда продвигала идею "не в деньгах счастье" (ну, чтобы не задавали вопросы, как можно прожить на нищенские зарплаты), либо борьба с "вещизмом" (чтобы люди не спрашивали, почему ничего нет в магазинах, даже если есть деньги, чтобы купить").

Так вот в Россию уже возвращаются такие приятные для них времена СССР. Например, Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, предлагает запретить бытовую химию. "Я вообще не понимаю, как мы дожили до того момента, что мы не можем обойтись без бытовой химии. Хотя 50 лет назад этот вопрос никого не волновал. Вообще не понятно, как русская нация выжила на протяжении тысячелетий без бытовой химии. Я считаю, что слишком много ее используется", –сокрушается пропагандон орков.

То есть уже у кого-то в России появляется понимание того, что всего этого в будущем в достаточном количестве уже не будет, вот и начинают подготовку подмандатного населения к новой реальности. С чем я орков и поздравляю. Есть замечательные сода (правда, если могут производить без импортного сырья), зола, песочек речной или морской. Сложно, но скрепно! Назад в мракобесие! Мы это можем только поддержать.

Уверен, что скоро пойдут советы о том, что и мясо есть вредно чаще раза в месяц, и овощи и т.д. Все ближе к рациону вонючих советских столовых.

Тарас Загородний, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».