Названо имя российского генерала, отдающего приказы убивать украинских женщин и детей в Мариуполе

Названо имя российского генерала, отдающего приказы убивать украинских женщин и детей в Мариуполе13
- 22.03.2022, 10:31
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Для Гааги и трибунала.
Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Любимчик Путина. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.
Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города.