Названо имя российского генерала, отдающего приказы убивать украинских женщин и детей в Мариуполе 13 22.03.2022, 10:31

16,708

Для Гааги и трибунала.

Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Любимчик Путина. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года.

Это он отдавал приказы бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».