«Никто ехать не хочет, там билет в один конец» 1 22.03.2022, 10:38

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Российские солдаты отказываются воевать с Украиной.

Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал аудиоперехват еще одного разговора российского оккупанта с девушкой.

Путинский вояка признается, что многие отказываются воевать. «Отказники» говорят, что их посадят за решетку.

«- Кто отказывается, кто думает!

- О что думать! отказывайтесь все!

- Никто ехать не хочет! завалят 100%. Это билет в один конец»

«Пушечное мясо просто отправили», - жалуется оккупант, увидевший все ужасы войны против украинских военных.

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