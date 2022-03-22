«Никто ехать не хочет, там билет в один конец»1
- 22.03.2022, 10:38
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Российские солдаты отказываются воевать с Украиной.
Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал аудиоперехват еще одного разговора российского оккупанта с девушкой.
Путинский вояка признается, что многие отказываются воевать. «Отказники» говорят, что их посадят за решетку.
«- Кто отказывается, кто думает!
- О что думать! отказывайтесь все!
- Никто ехать не хочет! завалят 100%. Это билет в один конец»
«Пушечное мясо просто отправили», - жалуется оккупант, увидевший все ужасы войны против украинских военных.