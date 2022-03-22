США сомневаются, назначил ли Путин командующего, ответственного за войну в Украине 4 22.03.2022, 10:42

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Бездарные действия российских войск трудно объяснить.

США не смогли определить, назначила ли Россия командующего, ответственного за руководство войной в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд источников, информированных с этим вопросом.

По словам двух представителей Пентагона, без высшего командующего боевые подразделения из разных округов России, задействованные в войне с Украиной, похоже, соревнуются за ресурсы, а не координируют свои действия.

Подразделения, участвующие в различных военных направлениях на территории Украины, до сих пор не смогли соединиться, и фактически действуют независимо, без какого-либо оперативного плана.

У россиян также, похоже, серьезные проблемы со связью. Солдаты и командиры иногда пользуются обычными мобильными и общаются по другим незащищенным каналам связи, что облегчает украинским бойцам их перехват для нанесения контрударов.

Все это привело, по словам этих источников, к местами хаотической операции, которая удивила американских и западных официальных лиц.

И даже если Россия незаметно назначила высшего командующего за контролем над вторжением – даже если США не смогли его идентифицировать – состояние боевых действий предполагает, что этот человек "некомпетентен".

Также в США отмечают многочисленное количество ликвидированных в Украине высокопоставленных российских офицеров, что указывает на то, что управление войсками у россиян "вышло из строя".

"У россиян были огромные трудности с командованием и управлением за все время "операции" во всех эшелонах. Частично это может быть связано с действиями самих украинцев", - согласился другой собеседник издания.

На местах российские войска в полевых условиях часто отрезаны от своих командиров.

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