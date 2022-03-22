Карточки белорусских банков превратилась в «тыкву» 2 22.03.2022, 10:47

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Что белорусам делать с карточками и как оплачивать покупки за границей?

Беларусь продолжает получать «ответки» в виде санкций за участие режима Лукашенко в войне против Украины. Одни из самых серьезных — ограничения на работу банковских карточек.

Журналисты the-village.me собрали все, что известно на этот момент, и выяснили, как можно оплатить покупки за границей тем, чьи карточки превратились в тыкву. Кстати, хорошее название для платежной системы или банковской карты. Карта «Тыква» от агропромбанка — не работает нигде.

Кто уже пострадал?

Война России в Украине привела к тому, чего многие требовали от мирового сообщества еще полтора года назад: отключить Беларусь от системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Отключили. Правда, не всю, но все равно задело многих.

ЕС принял решение отключить от системы SWIFT БЕЛАГРОПРОМБАНК, банк «ДАБРАБЫТ» и «БАНК РАЗВИТИЯ». Последний простых белoрусов интересует мало: он, в основном, спонсирует государственные программы. А вот клиенты первых двух теперь могут столкнуться с трудностями при зарубежных операциях. Кроме того, под санкции попал БЕЛИНВЕСТБАНК, а еще ограничения коснулись «дочек» российских банков (ВТБ и БЕЛВЭБ) и их партнеров (ТЕХНОБАНК).

А в конце прошлой недели и СБЕР БАНК сообщил, что санкции дотянулись и до него: с банком отказались работать крупнейшие мировые платежные системы Visa и MasterCard.

Кроме того, Нацбанк Украины запретил в стране оплату услуг и товаров карточками, выпущенными в Беларуси.

Что это значит?

Белагропромбанк сообщает, что ничего страшного:

«Белагропромбанк» с 20.03.2022 будет временно отключен от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций — SWIFT. Вместе с тем, банк заранее провел всю необходимую работу по обеспечению бесперебойной деятельности банка в части проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и иных сервисов для частных и корпоративных клиентов.

Но переводы за рубеж в мобильном интернет-банкинге не работают.

Другие банки уже признали, что проблемы есть, и проблемы эти серьезные.

А именно: карточками банков нельзя будет воспользоваться за границей; нельзя воспользоваться в Беларуси при попытке оплатить что-либо на заграничных сайтах (Ozon, Wildberries, Aliexpress); нельзя перекинуть деньги на карточки за границу; нельзя снять деньги в иностранных банкоматах. Кроме того, перестают работать платежные системы на носимых устройствах (телефонах, браслетах, кольцах): Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay и т.д.

Впрочем, как объясняют в банках, из-за того, что сервисы такси «Яндекс Go» и Uber, а также интернет-магазин Wildberries частично ведут свои операции через сервисы в Нидерландах, некоторые транзакции могут все же проходить.

Вот тут можно найти официальные подтверждения «Лёлик, всё пропало!» от банков «Дабрабыт», Сбер Банка, Белинвестбанка (и вот еще), ВТБ Беларусь, БелВЭБ, Технобанк.

Что делать тем, кто за границей или вот-вот туда поедет?

Попавшие под санкции банки сразу стали успокаивать клиентов: полноте, ничего страшного, в Беларуси наши сервисы и услуги по-прежнему работают!

А что быть тем, кто не в Беларуси? Банки посоветовали снять побольше наличных. Очень ценный совет, особенно учитывая, что карточки за границей «отрубили» практически сразу же, а потом и сами банки начали вводить ограничения на снятия валюты — вплоть до 100 долларов в месяц (!). Клиенты подсанкционных банков, собирающиеся за границу, могут разве что включать самоиронию на максимум и вспоминать мем с собачкой в огне. This is fine, конечно, но есть нюанс…

Так а что делать-то?

Перевести деньги на карты других банков Беларуси могут и пострадавшие: надо воспользоваться ЕРИПом с его непомерно огромной древовидной структурой.

А вот тем, кто уже за пределами Беларуси, будет посложнее. Представьте небывалое в Беларуси явление: банки советуют воспользоваться услугами банков-конкурентов! Например, Белинвестбанк советует: «С помощью каналов дистанционного обслуживания другого белорусского банка, который не попал под ограничения, откройте виртуальную карточку. Как правило, это бесплатно». А БелВЭБ даже напрямую советует, в какие банки обратиться (этим же советом могут воспользоваться и клиенты других банков под санкциями):

1) Скачать любое из приложений Белгазпромбанка (BGPB mobile) или БНБ-Банка (i’mbanking.by) в Play Market или App Store.

2) Осуществить выпуск виртуальной карты и дальнейшую привязку к сервисам онлайн-оплаты Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и т.д.

3) Пополнить выпущенную виртуальную карту с карты Банка БелВЭБ в мобильном приложении UP («Оплата — ЕРИП расчет — Банковские, финансовые услуги — Банки, НКФО — выбранный банк — Пополнение счета (карты)» или «Оплата — С карты на карту»).

Можно поступить и немного другим способом:

1) Сначала все так же завести виртуальную карточку в неподсанкционном банке;

2) Скачать приложение «Оплати» и зарегистрироваться в нем;

3) Пополнить электронный кошелек в «Оплати»;

4) Внутри «Оплати» перевести деньги в тот банк, где вы завели себе виртуальную карточку.

Как отправить деньги в Россию (или из России в Беларусь)?

Поскольку Visa и MasterCard ввели санкции против всей России, то теперь нельзя просто так перекинуть деньги со своей карточки на карточку вашего российского друга. И, наоборот, белoрусcкий гастарбайтер в России не сможет быстренько отправить получку семье в белoруcскую глубинку.

Более того: запреты на перевод в Россию и/или в Беларусь ввели и крупные платежные системы и системы переводов. Американская финансовая компания AMERICAN EXPRESS приостановила оказание услуг на территории Беларуси (у нас принимались карточки этой системы, хотя объем операций был совсем небольшим). Британская финтех-компания REVOLUT и литовская PAYSERA останавливают переводы в Беларусь и Россию (и из этих стран) и отказываются от операций в российских рублях. Американская платежная система PAYONEER не дает возможность переводить деньги на счета попавших под санкции беларуских банков. Система денежных переводов WESTERN UNION не осталась в стороне и тоже больше не перешлет ваши деньги в Беларусь (с системой работали 9 беларуских банков).

Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться одним из двух основных «костылей»:

а) связкой двух национальных платежных систем: «БЕЛКАРТ» (Беларусь) и «МИР» (Россия).

б) карточкой китайской платежной системы UnionPay.

The Village Беларусь рассказывал, что обслуживание карточек «Мир» в Беларуси началось в октябре 2018 года, когда ВТБ-банк дал возможность держателям этих карт совершать операции в своих банкоматах. В декабре прошлого года картами «Мир» можно было оплатить проезд в минском метро. С 1 января этого года карты «Мир» принимаются во всех платежных терминалах магазинов и банков и в банкоматах. Начиная с 4 марта «Мир» стали принимать в белoрусcких онлайн-магазинах (тех, что работают через провайдера электронных платежей Assist Belarus); а с 1 января 2023 года карточку «Мир» обязаны будут принимать все белoрусcкие сайты, которые принимают расчеты через интернет. Наконец, с 1 января 2024 года карта «Мир» должна приниматься вообще во всех платежных терминалах самообслуживания (паркоматы, торговые автоматы и т.п.).

В январе 2020 года Беларусбанк первым начал выпуск карточек системы «Белкарт» с микропроцессором EMV, который применяется в картах системы «Мир».

Интересно, что по данным самого Нацбанка, эмиссия карт «Мир» в Беларуси не производится: перечислены только системы Visa, MasterCard, UnionPay и «Белкарт». В свежей статистике за 01 января 2022 года карточки «Мир» не упоминаются вовсе.

Вероятно, дело в том, что карты чисто системы «Мир» у нас действительно не выпускаются. Возможны только кобейджинговые карты «Белкарт»/«Мир». Причем, что любопытно, чаще всего такие карты называют «Белкарт-Премиум».

Карты «Белкарт»/«Мир» выпускают многие банки: если два года назад это был только Беларусбанк, то сейчас такую карточку вам сделают также Белагропромбанк, Белинвестбанк, Сбер Банк, «Дабрабыт», Приорбанк, БелВЭБ, Паритетбанк, Цептер банк. А в апреле обещает подключиться и Альфа-банк.

Соответственно, теперь можно будет переводить деньги со своей карточки на российскую «Мир» и наоборот.

Сервис «ЮMONEY» (тот, что раньше назывался Яндекс.Деньги) обещает добавить поддержку выпущенных за пределами России карт «Мир». Российский Ozon уже добавил возможность расчета «Белкартом».

С карточкой «Мир» можно даже ездить за границу! Но надо быть очень большим патриотом России, чтобы отправиться за рубеж только с картой «Мир» в кармане. Про эти карточки все еще справедлива шутка, что «на ней написано название места, где карточки не работают». Да-да, «Мир» доступен далеко не по всему миру. И даже в Европе с ним делать нечего. Сайт платежной системы с гордостью перечисляет страны, где вашу карточку примут к оплате.

Прочувствуйте размах и величие:

Абхазия (непризнанная), Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Осетия (непризнанная). Некоторые источники называют также Кипр и ОАЭ, но сама платежная система этого не признает.

Еще один способ решить проблему с доступом к российскому платежному рынку — выпустить карточку китайской платежной системы UNIONPAY. В Беларуси их выпускает лишь Белгазпромбанк. Причем долгое время эти карточки были белoрусам малоинтересны, но в последнее время на них наблюдается взрывной спрос. Их начали выпускать у нас в стране в феврале 2019 года и за первый год выпустили всего 2,5 тысячи штук, за второй год — вообще 700 штук, за всю первую половину 2021 года — лишь около сотни. А потом — внимание: с 1 июля 2021 по 1 января 2022-го (ровно за полгода) их выпустили 5.600 штук. Сейчас Белгазпромбанк даже временно приостановил выдачу карточек, потому что закончился пластик (но заявки на выпуск по-преждену принимают).

Конечно, теперешние 9 тысяч карточек — это в 600-700 раз меньше, чем карточек Visa и MasterCard на руках у беларусов. Но, похоже, именно сейчас «Белкарт»/«Мир» и UnionPay ожидают хорошие деньки.

Тем более что «ЮнионПэй» — вообще самая популярная платежная система в мире по объему платежей. И, что более важно, с карточкой UnionPay можно без опасений ездить за границу, потому что они принимаются в 180 странах. И хоть карточки UnionPay нельзя привязать к платежам ApplePay и GooglePay, но зато они поддерживаются на смартфонах Huawei и Honor в их системе HUAWEIPAY и на смартфонах Xiaomi в системе MI-PAY.

Кобейджинговых карточек «Мир»/UnionPay в Беларуси не выпускают, а вот в России это теперь очень ходовой товар.

Карточки японской платежной системы JCB, которые также принимаются к оплате в Беларуси, никак не помогут: их у нас только обслуживали, но не выпускали; а сама платежная система прекращает обслуживать выпущенные в России карты за пределами России, а выпущенные в других странах — в самой России.

А что там с банковскими переводами?

Выше мы писали, что в Беларуси перестали работать системы денежных переводов Revolut, Paysera, Payoneer, Western Union. А остались ли еще какие-то способы перевести деньги человеку, допустим, в той же России или Украине, если нет возможности перечислять деньги на банковскую карточку? Напомним, Нацбанк Украины запретил в стране оплату услуг и товаров карточками, выпущенными в Беларуси.

Остаются банковские переводы, про которые многие уже и забыли, потому что привыкли просто «бросать» деньги на карту по ее номеру или по номеру телефона. Нужно указать ФИО человека, которому переводишь деньги, уплатить комиссию, а потом сообщить адресату контрольный номер перевода (для получателя перевод бесплатен). Кстати, Western Union — как раз такая система, и номинально она прекращает работу в Беларуси с 24 марта, но уже сейчас практически не осталось банков, поддерживающих сервис. Пожалуй, последним остался БСБ-Банк, но все равно в четверг все закончится.

Клиенты беларуского «СБЕРА» могут перевести деньги на «Сбер» российский в мобильном приложении или через интернет-банкинг, комиссия составляет 1% от суммы, но не менее 30 российских рублей.

Беларуские банки поддерживают несколько аналогичных сервисов. Один из них — «ЗОЛОТАЯ КОРОНА»: с ним работали Белагропромбанк, Белинвестбанк, «Решение», БСБ-Банк, БТА-Банк, РРБ-Банк, СтатусБанк и Технобанк. Но Белинвестбанк уже выпал из системы — как раз из-за санкций, а РРБ-Банк сообщает о проблемах в работе сервиса.

Другие системы банковских переводов — UNISTREAM, MONEYGRAM, CONTACT, RIA MONEY TRANSFER. Они отличаются величиной комиссии: где-то выгоднее отправлять маленькие суммы, где-то — большие. Формально все их поддерживает, например, Технобанк, но предупреждает, что по системе «Контакт» теперь можно пересылать только рубли. Работают ли эти системы в других банках, нужно узнавать в этих самых банках: мир (не карточка) быстро меняется, и поддержка каких-то услуг может прекратиться раньше, чем вы думаете. Например, популярные прежде системы межбанковских переводов «СТРИЖ» и BLIZKO закрылись несколько лет назад, как и казахская система FASTER (поддерживалась БТА-Банком).

А система RIA MONEY TRANSFER прекратила работу в Беларуси буквально на днях.

Судя по всему, американская системы банковских переводов MONEYGRAM все еще позволяют перевести деньги из Беларуси в УКРАИНУ. В Беларуси партнером системы выступают Технобанк и БТА-Банк. Из Беларуси можно отправлять в долларах или евро, в Украине можно получить в долларах, евро и гривнах. Если отправить 100 долларов — то украинец получит 2.925 гривен, а плата за перевод (ее оплачиваете вы) составит 12 долларов.

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