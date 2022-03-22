Украинцы уничтожили российских морпехов, которые должны были десантироваться вблизи Одессы 1 22.03.2022, 10:52

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Врага ликвидировали под Мариуполем и Николаевом.

Морских пехотинцев Российской Федерации, которые планировали десантироваться на одесском побережье, украинские военные частично уничтожили под Мариуполем и Николаевом.

Об этом сегодня, 22 марта, рассказал спикер ОВА Сергей Братчук, передает nv.ua.

«Частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны высадиться вблизи Одессы, к сожалению, не пошел ко дну, но к счастью убит и гниет под Николаевом и Мариуполем. Ну а остаток так называемых пехотинцев, еще болтающихся в Черном море, пойдет на корм бычкам», — добавил Братчук.

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