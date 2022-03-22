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В России собираются выпускать свою «кока-колу»

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  • 22.03.2022, 10:57
  • 5,118
В России собираются выпускать свою «кока-колу»

Серьезно?

Компания Coca-Cola долго не делала заявлений о прекращении работы в России на фоне вторжения в Украину. Впрочем, 8 марта все же остановила свой бизнес на территории страны-агрессора.

После этого в РФ решили, что можно создать отечественную кока-колу, сообщает телеграм-канал "Санкции в РФ".

Так, завод "Арктическая вода" хочет начать выпуск ямальской кока-колы.

Стало известно, что технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки сладких газированных напитков. В частности, в ассортименте ямальской газировки появится "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".

Сделать это хотят, чтобы занять нишу западного бизнеса, который ушел с российского рынка. При этом основной задачей выделяют сохранение высокого качества.

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