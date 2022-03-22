В России собираются выпускать свою «кока-колу»11
- 22.03.2022, 10:57
- 5,118
Серьезно?
Компания Coca-Cola долго не делала заявлений о прекращении работы в России на фоне вторжения в Украину. Впрочем, 8 марта все же остановила свой бизнес на территории страны-агрессора.
После этого в РФ решили, что можно создать отечественную кока-колу, сообщает телеграм-канал "Санкции в РФ".
Так, завод "Арктическая вода" хочет начать выпуск ямальской кока-колы.
Стало известно, что технологи предприятия сейчас работают над расширением вкусовой линейки сладких газированных напитков. В частности, в ассортименте ямальской газировки появится "Кока-кола", "Тархун", "Байкал" и "Крем-сода".
Сделать это хотят, чтобы занять нишу западного бизнеса, который ушел с российского рынка. При этом основной задачей выделяют сохранение высокого качества.