закрыть
22 марта 2022, вторник, 11:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Освободите и мою страну»: белорусская девочка передала дрон ВСУ

  • 22.03.2022, 11:03
  • 2,470
«Освободите и мою страну»: белорусская девочка передала дрон ВСУ

Юная белоруска долго собирала деньги на него.

Удивительно трогательная история случилась с девочкой из Беларуси. Она передала для украинских военных дрон и просьбу от себя, передает 24tv.ua.

Ребенок из белорусской семьи, который живет в Чехии. На дрон долго собирала деньги и в конце концов отдала ВСУ.

«Хочу, чтобы вы все были живы. Пожалуйста, когда прогоните всех фашистов из Украины, освободите и мою Беларусь», – написала девочка в открытке.

Об этом поступке рассказали в белорусской диаспоре в Праге. Девочка также сказала, что отдает свой любимый дрон, потому что нам он нужнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип