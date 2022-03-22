«Освободите и мою страну»: белорусская девочка передала дрон ВСУ 22.03.2022, 11:03

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Юная белоруска долго собирала деньги на него.

Удивительно трогательная история случилась с девочкой из Беларуси. Она передала для украинских военных дрон и просьбу от себя, передает 24tv.ua.

Ребенок из белорусской семьи, который живет в Чехии. На дрон долго собирала деньги и в конце концов отдала ВСУ.

«Хочу, чтобы вы все были живы. Пожалуйста, когда прогоните всех фашистов из Украины, освободите и мою Беларусь», – написала девочка в открытке.

Об этом поступке рассказали в белорусской диаспоре в Праге. Девочка также сказала, что отдает свой любимый дрон, потому что нам он нужнее.

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