Бойцы украинского спецназа устроили грандиозный пожар из вражеской техники 22.03.2022, 11:07

3,302

Техника ярко пылала сегодня на рассвете.

Военные силы специальных операций Украны начали утро 22 марта с уничтожения вражеской техники. Она ярко пылала на рассвете.

Об этом в «Фейсбуке» сообщило командование ССО ВСУ.

Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовало в сети видео того, как ранним утром горит техника российских захватчиков.

"Адиос, Амигос", – говорит на ролике украинский защитник. В то время пылает вражеская военная техника, а на фоне слышно кукареканье петуха.

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє", – подписали видео в Силах спецопераций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».