Бойцы украинского спецназа устроили грандиозный пожар из вражеской техники
- 22.03.2022, 11:07
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Техника ярко пылала сегодня на рассвете.
Военные силы специальных операций Украны начали утро 22 марта с уничтожения вражеской техники. Она ярко пылала на рассвете.
Об этом в «Фейсбуке» сообщило командование ССО ВСУ.
Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины обнародовало в сети видео того, как ранним утром горит техника российских захватчиков.
"Адиос, Амигос", – говорит на ролике украинский защитник. В то время пылает вражеская военная техника, а на фоне слышно кукареканье петуха.
"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.
Півник вкраїнський до співу стає.
Десь на узбіччі русня догоряє,
"Кукуріку" над тілами лунає,
Пісня остання безславній ордє", – подписали видео в Силах спецопераций.