закрыть
22 марта 2022, вторник, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Собрано более $635 тысяч на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам

  • 22.03.2022, 11:12
Собрано более $635 тысяч на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам

В Европе создан чрезвычайный фонд.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) заявила, что собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от военной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает CNN.

"Чрезвычайный фонд зоопарков привлек для Украины более 635 000 долларов США от очень большого числа индивидуальных и институциональных жертвователей. Собранные средства помогут оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", — говорится в заявлении EAZA. Представители организации заявили, что уже сделали первоначальные денежные переводы нуждающимся зоопаркам из фонда.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на своевременное пополнение запасов кормов и других необходимых товаров", — говорится в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип