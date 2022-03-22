Собрано более $635 тысяч на помощь пострадавшим от обстрелов украинским зоопаркам 22.03.2022, 11:12

В Европе создан чрезвычайный фонд.

Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) заявила, что собрала более 600 000 долларов на помощь украинским зоопаркам, пострадавшим от военной агрессии со стороны России.

Об этом сообщает CNN.

"Чрезвычайный фонд зоопарков привлек для Украины более 635 000 долларов США от очень большого числа индивидуальных и институциональных жертвователей. Собранные средства помогут оказать немедленную и долгосрочную помощь нашим коллегам в Украине", — говорится в заявлении EAZA. Представители организации заявили, что уже сделали первоначальные денежные переводы нуждающимся зоопаркам из фонда.

"Эти переводы предназначены для того, чтобы позволить зоопаркам покрыть расходы на своевременное пополнение запасов кормов и других необходимых товаров", — говорится в заявлении.

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