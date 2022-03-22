Российские мародеры разворовали ковры из многоэтажек в Гостомеле

Российские мародеры разворовали ковры из многоэтажек в Гостомеле5
- 22.03.2022, 11:21
- 5,178
Видеофакт.
Рашистские захватчики продолжают заниматься мародерством в украинских домах. В Гостомеле Киевской области они воровали из многоэтажек даже ковры.
Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» украинский военный Игорь Луценко. На опубликованном им видео аэроразведки видно 3 бронированные машины оккупантов, на 2 из которых лежат краденые ковры.
«Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта», – отметил Луценко.
К слову, на оккупированных территориях часто происходят случаи мародерства рашистов. По предположению журналиста «Радио Свобода» Левко Стека, это связано с тем, что военные подразделения России имеют значительные проблемы с логистикой.