Российские мародеры разворовали ковры из многоэтажек в Гостомеле 5 22.03.2022, 11:21

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Видеофакт.

Рашистские захватчики продолжают заниматься мародерством в украинских домах. В Гостомеле Киевской области они воровали из многоэтажек даже ковры.

Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» украинский военный Игорь Луценко. На опубликованном им видео аэроразведки видно 3 бронированные машины оккупантов, на 2 из которых лежат краденые ковры.

«Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи Гостомельского аэропорта», – отметил Луценко.

К слову, на оккупированных территориях часто происходят случаи мародерства рашистов. По предположению журналиста «Радио Свобода» Левко Стека, это связано с тем, что военные подразделения России имеют значительные проблемы с логистикой.

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