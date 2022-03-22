Защитники Луганской области за день уничтожили 300 оккупантов 2 22.03.2022, 11:25

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Враг не смог продвинутся на этом направлении.

Глава Луганщины Сергей Гайдай отметил, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще 300 оккупантов в его области. И хотя города продолжают обстреливать, они остаются под украинским флагом.

Сергей Гайдай подчеркнул, что активно идут бои в Рубежном, Попасной и Кременной. Враг всячески пытается прорваться в эти населенные пункты, но все безрезультатно.

Также глава области отметил, что россияне не устают распространять фейки о якобы контроле Луганской области.

«Мы не впервые слышим этот бред. Поэтому иногда приходится отрываться от работы, ехать в какой-то город – Лисичанск или Северодонецк – делать стрим из города. Врут безбожно. Но в принципе вся Россия – ложь. Это страна-фейк», – подчеркнул он.

Генштаб ВСУ показал видео, где можно увидеть кадры последствий войны в Луганской области – разбомбленные дороги, техника и тела оккупантов на земле.

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