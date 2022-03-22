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Защитники Луганской области за день уничтожили 300 оккупантов

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  • 22.03.2022, 11:25
  • 5,082
Защитники Луганской области за день уничтожили 300 оккупантов

Враг не смог продвинутся на этом направлении.

Глава Луганщины Сергей Гайдай отметил, что за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить еще 300 оккупантов в его области. И хотя города продолжают обстреливать, они остаются под украинским флагом.

Сергей Гайдай подчеркнул, что активно идут бои в Рубежном, Попасной и Кременной. Враг всячески пытается прорваться в эти населенные пункты, но все безрезультатно.

Также глава области отметил, что россияне не устают распространять фейки о якобы контроле Луганской области.

«Мы не впервые слышим этот бред. Поэтому иногда приходится отрываться от работы, ехать в какой-то город – Лисичанск или Северодонецк – делать стрим из города. Врут безбожно. Но в принципе вся Россия – ложь. Это страна-фейк», – подчеркнул он.

Генштаб ВСУ показал видео, где можно увидеть кадры последствий войны в Луганской области – разбомбленные дороги, техника и тела оккупантов на земле.

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