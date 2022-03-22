Белорусским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии

Белорусским хоккеистам запретили играть в чемпионате Латвии2
- 22.03.2022, 11:41
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По этой причине белорусский форвард Артем Аносов сейчас не выступает за «Лиепаю».
Правление Латвийской хоккейной федерации приняло решение прервать участие в национальном чемпионате всех игроков с российскими и белорусскими паспортами с 8 марта из-за ситуации на Украине, — информирует «БХ».
Именно по этой причине белорусский форвард Артем Аносов сейчас не выступает за «Лиепаю». Тем не менее, 22-летний хоккеист остается в расположении клуба и продолжает тренировки. В нынешнем сезоне Аносов набрал 35 (12+23) очков в 31 встрече.