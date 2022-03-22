Рашисты обстреляли в Донецкой области братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами

Рашисты обстреляли в Донецкой области братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами1
- 22.03.2022, 11:46
- 2,350
Все, что нужно знать о фашизме под буквой Z.
В Торецкой общине Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена братская могила воинов, павших в боях с нацистами. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Все, что нужно знать о "денацификации" от россиян", – написал он в Telegram, выложив фотографии обстрелянного памятника.
По его словам, в Донецкой области уже четыре памятника Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов, в том числе три братских могилы.
“Сегодняшние нацисты – это русские! Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны!”, – подчеркнул глава Донецкой области.