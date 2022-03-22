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Рашисты обстреляли в Донецкой области братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами

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  • 22.03.2022, 11:46
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Рашисты обстреляли в Донецкой области братскую могилу воинов, павших в боях с нацистами

Все, что нужно знать о фашизме под буквой Z.

В Торецкой общине Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена братская могила воинов, павших в боях с нацистами. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Все, что нужно знать о "денацификации" от россиян", – написал он в Telegram, выложив фотографии обстрелянного памятника.

По его словам, в Донецкой области уже четыре памятника Второй мировой войны пострадали от российских обстрелов, в том числе три братских могилы.

“Сегодняшние нацисты – это русские! Каждый из них несет ответственность за преступления своей страны!”, – подчеркнул глава Донецкой области.

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