ВСУ пошли в атаку на Николаевском направлении и выбили врага на невыгодные позиции
- 22.03.2022, 11:47
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Оккупантам пришлось отступать.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Южнобужском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, предпринимают меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.
В Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи".