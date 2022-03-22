Почему из белорусских магазинов пропадают хлеб и мука? 4 22.03.2022, 11:53

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Спрос на эти продукты повысился в несколько раз.

Слушатели "Еврорадио" жалуются, что в магазинах сильно сократился выбор хлеба. А мука, особенно "Лидская", и вовсе местами пропала с полок.

— Ассортимент хлеба стал вообще никакой. Раньше приходишь — глаза разбегаются. Теперь не из чего выбрать. Пару наименований черного, пару серого, два батона. На этом все, — рассказывает минчанка Анастасия. — А если зайти вечером, то вообще никакого хлеба можно не купить. В "Соседях" у дома по вечерам нет ни черного, ни белого. Та же картина в "Алми", "Евроопте".

Также минчане нам рассказали, что меньше видов хлеба стало в "Белмаркете". Про муку люди говорят, что ее нет во многих магазинах. Некоторые уточняют, что нет "Лидской", а минская и борисовская есть.

— Вместо муки в гродненском "Алми" на полку выставили сахар. И проблемы с мукой есть не только там, но и в магазинах других сетей. К примеру, в "Дионисах", — сообщил еще один слушатель.

Журналист Еврорадио под видом обычного покупателя узнала в торговых сетях, что же происходит с хлебом и куда делась мука.

В "Белмаркете" нам сказали, что у них "изменений в ассортименте нет".

— Мы всегда рады предложить широкий выбор продуктов, — подчеркнула представитель торговой сети.

— Поставки хлеба и батона выполняются в полном объеме хлебозаводами согласно заявке магазина, — рассказали нам в "Соседях".

А вот про "Лидскую" муку там сказали, что поставщик не выполняет заявки по поставкам и, "к сожалению, разъяснений от него по этому поводу нет".

Примерно такой ответ по муке мы получили и в "Алми".

— Поставщик не может нам поставить товар в необходимом объеме, — прокомментировали в сети. — По хлебу не было вопросов.

Мы обратились в ОАО "Лидахлебопродукт", которое и производит муку, за разъяснениями.

— Мука в магазины поставляется в рамках среднемесячных объемов продаж на постоянной основе. Однако в связи с повышенным спросом на наш продукт наблюдался в последнее время некоторый дефицит, — пояснил нам производитель. — Спрос повысился в четыре раза. Все сырье, из которого изготавливалась мука, было распределено в начале года на год вперед. Его достаточно для производства среднемесячных объемов. Но мы ведем постоянную работу, чтобы продукция торговой марки "Лидская мука" была в наличии в торговых объектах.

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