Украинские воины сражаются за Тростянец в уличных боях

Украинские воины сражаются за Тростянец в уличных боях2
- 22.03.2022, 11:57
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Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.
В Тростянце продолжаются уличные бои за город. Он был оккупирован россиянами с первых дней нападения.
В таких боевых условиях не может говориться об эвакуации людей из города. Об этом заявил глава Тростянца Юрий Бова.
«Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО. При условии уличных боев речь о «зеленом коридоре», доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет», – сказал он.
Также мэр просит людей прятаться в подвалах, потому что есть опасность.
«Надо это все ужасы вытерпеть. Мы победим», – заверил Бова.