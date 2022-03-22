Украинские воины сражаются за Тростянец в уличных боях 2 22.03.2022, 11:57

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Мэр призвал жителей города оставаться в укрытиях.

В Тростянце продолжаются уличные бои за город. Он был оккупирован россиянами с первых дней нападения.

В таких боевых условиях не может говориться об эвакуации людей из города. Об этом заявил глава Тростянца Юрий Бова.

«Молимся за жизнь каждого нашего военного и ребят из ТРО. При условии уличных боев речь о «зеленом коридоре», доставке гуманитарных грузов в Тростянец или ремонте поврежденных электролиний сегодня не идет», – сказал он.

Также мэр просит людей прятаться в подвалах, потому что есть опасность.

«Надо это все ужасы вытерпеть. Мы победим», – заверил Бова.

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