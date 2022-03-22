Швейцария арестовала роскошную недвижимость российского олигарха Авена 6 22.03.2022, 12:08

1,888

петр авен

Банкиры и чиновники работают сверхурочно, чтобы отследить активы связанных с кремлевским режимом богачей.

Швейцарские власти конфисковали роскошные апартаменты, которые принадлежит российскому олигарху Петру Авену. Банкиры и чиновники работают сверхурочно, чтобы отследить активы людей, связанных с Москвой после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Управление имущества кантона Берн заявило, что, по его мнению, квартира принадлежала Петру Авену, которого Швейцария назвала доверенным лицом президента Владимира Путина и крупным акционером группы, владеющей крупнейшим в России частным банком "Альфа".

Трехкомнатная квартира находится на пятом этаже роскошного комплекса на гольф-курорте в живописном Бернском Оберланде, в окружении снежных вершин.

Швейцария, гордящаяся своим нейтралитетом в международных делах, имеет крупный бизнес по управлению капиталом и является крупным центром торговли российскими товарами. По оценкам банковской ассоциации, в его банках находится до 213 млрд долларов российского капитала.

После первоначальных колебаний Швейцария 28 февраля ввела санкции ЕС в отношении сотен россиян. С тех пор она расширила свой список, чтобы полностью соответствовать мерам ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Швейцарию конфисковать активы людей, которые, по его словам, помогали вести войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».