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В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль с детьми

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  • 22.03.2022, 12:11
  • 2,822
В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль с детьми

Семья кричала, что они гражданские, и махала белым флагом.

На Харьковщине рашисты убили украинскую семью, расстреляв машину из танка. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"На Харьковщине российский танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения", - рассказали в Офисе генерального прокурора.

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