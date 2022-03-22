В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль с детьми 2 22.03.2022, 12:11

2,822

Семья кричала, что они гражданские, и махала белым флагом.

На Харьковщине рашисты убили украинскую семью, расстреляв машину из танка. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"На Харьковщине российский танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения", - рассказали в Офисе генерального прокурора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».