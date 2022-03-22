Польскую границу штурмовало рекордное в этом году количество нелегалов со стороны Беларуси 1 22.03.2022, 12:32

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На одном из участков белорусские военные бросали камни в патруль, повредив пограничную будку.

За минувшие сутки нелегально перейти белорусско-польскую границу пытались 134 человека. Об этом сообщает Польская пограничная служба.

Как отмечают в ведомстве, 21 марта был поставлен рекорд этого года — 134 человека пытались нелегально проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

На одном из участков польским пограничникам даже пришлось проводить спасательную операцию — помогать выбраться из болота 16 гражданам Ирака.

#zgranicy🇵🇱🇧🇾

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne funkcjonariusze służb🇧🇾 rzucali kamieniami w patrole🇵🇱, uszkadzając budkę wartowniczą (m. in.wybite szyby), miało to uniemożliwić zatrzymanie cudzoziemców (9 ob.Iraku), którzy przecięli concertinę i nielegalnie przekroczyli granicę. pic.twitter.com/kqMalWFrRE — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 22, 2022

На другом белорусские военнослужащие бросали камни в патруль, повредив пограничную будку. Тем самым пытались отвлечь внимание от девяти граждан Ирака, которые в это время разрезали колючую проволоку, чтобы незаконно пересечь границу.

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