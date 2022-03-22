закрыть
22 марта 2022, вторник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польскую границу штурмовало рекордное в этом году количество нелегалов со стороны Беларуси

1
  • 22.03.2022, 12:32
  • 3,370
Польскую границу штурмовало рекордное в этом году количество нелегалов со стороны Беларуси

На одном из участков белорусские военные бросали камни в патруль, повредив пограничную будку.

За минувшие сутки нелегально перейти белорусско-польскую границу пытались 134 человека. Об этом сообщает Польская пограничная служба.

Как отмечают в ведомстве, 21 марта был поставлен рекорд этого года — 134 человека пытались нелегально проникнуть на территорию Польши из Беларуси.

На одном из участков польским пограничникам даже пришлось проводить спасательную операцию — помогать выбраться из болота 16 гражданам Ирака.

На другом белорусские военнослужащие бросали камни в патруль, повредив пограничную будку. Тем самым пытались отвлечь внимание от девяти граждан Ирака, которые в это время разрезали колючую проволоку, чтобы незаконно пересечь границу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип