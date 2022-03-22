Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение

Российский солдат сдал украинским бойцам танк за вознаграждение41
- 22.03.2022, 12:34
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«Миша» остался один из всего экипажа и позвонил на номер, указанный в СМС-рассылке.
В МВД Украины рассказали, что российский солдат сдал украинским бойцам вражеский танк за вознаграждение.
Как рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, в течение нескольких недель Национальная полиция идентифицировала телефоны, которыми пользуются оккупанты. На эти номера происходила регулярная рассылка СМС-сообщений с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.
Поэтому несколько дней назад, отмечает Виктор Андрусив, к ним позвонил "Миша". Информацию о нем передали в ГУР, которое и назначило ему место встречи.
Оккупант таки подъехал, а наши ребята с дрона убедились, что он все же один, и что это не ловушка. После этого спецназовцы его задержали.
Что выяснилось? Из всего экипажа остался он один. Остальные орки просто убежали домой. Поэтому "Миша" не видел смысла воевать в одиночку, но и домой вернуться не мог, потому что ему пригрозили расстрелом, который потом спишут на боевые потери.