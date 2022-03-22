Стало известно, сколько людей и техники потеряла РФ с начала войны в Украине 4 22.03.2022, 12:43

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Озвучены новые данные.

Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:

личный состав - около 15 300 человек;

танки - 509;

боевые бронированные машины - 1 556;

артиллерийские системы - 252;

РСЗО - 80;

средства ПВО - 45;

самолеты - 99;

вертолеты - 123;

автомобильная техника - 1 000;

корабли/катера - 3;

цистерны с ГСМ - 70;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;

специальная техника - 15.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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