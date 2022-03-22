Стало известно, сколько людей и техники потеряла РФ с начала войны в Украине

Стало известно, сколько людей и техники потеряла РФ с начала войны в Украине4
- 22.03.2022, 12:43
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Озвучены новые данные.
Россия с начала войны в Украине потеряла более 15 300 бойцов. Кроме того, за 26 дней войны украинские военные уничтожили 509 вражеских танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 22 марта:
личный состав - около 15 300 человек;
танки - 509;
боевые бронированные машины - 1 556;
артиллерийские системы - 252;
РСЗО - 80;
средства ПВО - 45;
самолеты - 99;
вертолеты - 123;
автомобильная техника - 1 000;
корабли/катера - 3;
цистерны с ГСМ - 70;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 35;
специальная техника - 15.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.