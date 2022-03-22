Украинский холдинг отозвал лицензию на производство водки в Беларуси 9 22.03.2022, 12:52

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По этой лицензии работал Климовичский ликеро-водочный завод.

«Баядера Групп», один из крупнейших украинских алкогольных холдингов на украинском рынке, 21 марта отозвал лицензию на производство водки под ТМ Хлебный дар в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении группы компаний, передает nv.ua.

Кроме того, «Баядера Групп» досрочно уплатила 14,3 млн грн налогов в бюджеты всех уровней и передала 5 млн грн для поддержки ВСУ.

Холдинг еще в 2012 году наладил лицензированное производство водки «Хлебный дар» на ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (г. Климовичи, Беларусь), где было выпущено более 3 млн бутылок этой марки.

Ранее сообщалось, что международный алкогольный холдинг Global Spirits (бренды Хортица, Мороша и Oreanda) 24 февраля отозвал лицензию на производство и дистрибуцию своей продукции на рынке РФ.

1 марта ООО ЛВН Лимитед (бренд Nemiroff) отозвало лицензию на производство в РФ водки под ТМ Nemiroff.

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