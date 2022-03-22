Украинская разведка назвала имена военных преступников из Таманской дивизии РФ 3 22.03.2022, 13:03

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В списке — почти тысяча человек.

ГУР МО Украины получило список военнослужащих 1-го танкового полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии (в/ч 58198), совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Так, в списке есть и офицерский состав, и пулеметчики, стрелки, водители боевых машин, командиры танков, наводчики и другие – все совершающие военные преступления против украинского народа и уничтожающие города и села.

"Каждый украинец должен знать их имена! Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", - предупреждают врага украинские разведчики.

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