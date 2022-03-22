В Киевской области оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и бегут в сторону Беларуси 2 22.03.2022, 13:13

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В рядах российской армии растет количество дезертиров.

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Киевской области и терроризировать местное население.

За минувшие сутки оккупанты около 30 раз обстреляли гражданскую инфраструктуру в Киевской области. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Наибольшие разрушения из-за обстрелов:

Бучанский район

Броварской район

Вышгородский район.

«Имеются случаи дезертирства среди личного состава оккупационных войск. Так, в районе населенного пункта Гавронщина группа оккупантов похитила автомобили, переодевались в награбленную гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь», — пишут в сообщении.

Также в Киевской ОВА добавляют, что ВСУ и другие Силы обороны наносят удары по группировкам войск врага, пытавшегося удержать захваченные рубежи. В Макарове и с. Мощун украинские войска усилили свои позиции.

«Враг продолжает попытки форсирования г. Ирпень. Предварительно, рашисты, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогично с горючим», — добавляют в Киевской ОВА.

Оккупанты терроризируют местное население. Угоняют автомобили и грабят магазины. У мирных жителей отнимают телефоны, одежду, продукты.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал по возможности жителей города уехать из-за ведения боевых действий. Мэр отметил, что если в городе будет меньше гражданского населения, то украинским военным будет легче защищать его.

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