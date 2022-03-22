«Вся Украина — это сплошная Чернобаевка» 1 22.03.2022, 13:15

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Российские войска совершают самоубийство.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Киев остается в списке приоритетных целей оккупантов, но у них нет шанса его взять, передает nv.ua.

«Киев остается в списке приоритетных целей, это правда. У них основные направления – это Херсон, Николаев, хотя они в оборону уже встали, зона ООС, от Изюма и до Воловахи, Мариуполь, безусловно, и Киев, потому что вчера на Броварском направлении они пытались возиться», — сказал он.

По его словам, столице ничего не угрожает.

«Они идиоты. В приоритете взятие столицы останется пока мы не похороним здесь последнего русского солдата. Киеву ничего не угрожает. Ничего вообще», - сказал он.

Арестович заявил, что Украина – это сплошная Чернобаевка.

"Они продолжают делать глупость, которую делали с самого начала: наступать на нескольких операционных направлениях одновременно. Это самоубийство. Это большая Чернобаевка для них. Вся Украина – это сплошная Чернобаевка», – сказал он.

По его словам, оккупанты держатся одного и того же плана, потому что нет смелого человека, который скажет, что все это не работает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что село Чернобаевка в Херсонской области, где ВСУ несколько раз уничтожили технику оккупантов, войдет в историю войн.

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