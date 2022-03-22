Дмитрий Муратов продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам

Дмитрий Муратов продает свою Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам1
- 22.03.2022, 13:27
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Нобелевский лауреат выдвинул пять требований по прекращению войны.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продает свою Нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев
Дмитрий Муратов попросил откликнуться аукционные дома, чтобы выставить на торги свою награду.
Муратов призвал прекратить огонь, обменять пленных и вернуть тела погибших, предоставить гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года. Издание остается в России и продолжает, несмотря ни на что, работать. Журналисты «Новой газеты» делают честные репортажи, в том числе из самой Украины.