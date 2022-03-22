Арестович назвал срок прекращения боевых действий 1 22.03.2022, 13:49

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Алексей Арестович

У России скоро кончатся ресурсы для войны.

Через две-три недели у России будет нечем воевать, и боевые действия закончатся, считает представитель ОП.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует прекращение активных боевых действий в Украине в течение 2-3 недель. Такой прогноз он озвучил в эфире телемарафона во вторник, 22 марта, передает korrespondent.net

"Примеры бесчеловечности, которую они проявляют не только к украинцам, но и сами к себе говорят о том, что мы имеем дело с зомби-нашествием...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю 2-3 недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение 5 суток - это маленькая модель того, что будет происходить за 3 недели, будет время на оперативную паузу... За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - рассказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что у РФ нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию.

Также он заявлял, что украинские военные уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. То есть четыре из десяти, которые есть у РФ.

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