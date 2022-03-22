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Украину приняли в языковое пространство ЕC

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  • 22.03.2022, 14:00
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Украину приняли в языковое пространство ЕC

Это позволяет формировать стратегию законодательной защиты государственного языка.

Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) приняла решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ассамблеи. Об этом накануне сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, решение о принятии Украины в EFNIL приняли единогласно на внеочередном заседании генассамблеи.

Известно, что EFNIL объединяет национальные языковые институции действующих стран-членов ЕС. Среди основных задач – контроль за исполнением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС, поощрение изучения официальных европейских языков для языкового и культурного разнообразия в ЕС.

Креминь подчеркнул, что членство в языковом пространстве ЕС дает Украине формировать стратегию законодательной защиты государственного языка. Украина как член EFNIL теперь может защищать свои языковые институции – будущий язык ЕС.

Как известно, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 "языкового закона", после чего сфера обслуживания в стране полностью перешла на украинский язык. Тарас Креминь объяснил, что изменится.

Также Креминь пояснил, что делать, если вас не обслуживают на украинском языке.

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