ВСУ разбили колонну россиян и получили много ценных трофеев

ВСУ разбили колонну россиян и получили много ценных трофеев1
- 22.03.2022, 14:07
- 10,000
На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.
Россия продолжает ввести полномасштабную войну против Украины. ВСУ мужественно противостоят врагу, нанося ему значительные потери.
После того как украинские солдаты разбивают колонны россиян, полезная техника переходит в пользование украинской армии. Она будет использована для обороны страны.
Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.
ВСУ в очередной раз получили полезные трофеи оккупантов
Так, украинские воины раз разбили колонну россиян и получили трофеи. На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.