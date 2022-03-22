ВСУ разбили колонну россиян и получили много ценных трофеев 1 22.03.2022, 14:07

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На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.

Россия продолжает ввести полномасштабную войну против Украины. ВСУ мужественно противостоят врагу, нанося ему значительные потери.

После того как украинские солдаты разбивают колонны россиян, полезная техника переходит в пользование украинской армии. Она будет использована для обороны страны.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

ВСУ в очередной раз получили полезные трофеи оккупантов

Так, украинские воины раз разбили колонну россиян и получили трофеи. На захваченной технике виден один из знаков рашистов – V.

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