«Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса»
- 22.03.2022, 14:13
- 6,760
Певица Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка.
Американская певица Шер заявила, что президента РФ Владимира Путина после совершенных военных преступлений в Украине ожидает Нюрнбергский процесс, а затем – ад.
Свою публикацию в Twitter она проиллюстрировала скриншотом статьи с сайта канала BBC о детях из Мариуполя, которые были ранены во время обстрелов и бомбардировок города оккупационными войсками, передает glavred.info.
"Выглядит, как военный преступник, ведет себя, как начальник концентрационного лагеря, говорит, как виновный подсудимый, отправится в ад после Нюрнбергского процесса... 2022", – написала певица.