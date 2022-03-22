«Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса» 22.03.2022, 14:13

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Певица Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка.

Американская певица Шер заявила, что президента РФ Владимира Путина после совершенных военных преступлений в Украине ожидает Нюрнбергский процесс, а затем – ад.

Свою публикацию в Twitter она проиллюстрировала скриншотом статьи с сайта канала BBC о детях из Мариуполя, которые были ранены во время обстрелов и бомбардировок города оккупационными войсками, передает glavred.info.

"Выглядит, как военный преступник, ведет себя, как начальник концентрационного лагеря, говорит, как виновный подсудимый, отправится в ад после Нюрнбергского процесса... 2022", – написала певица.

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