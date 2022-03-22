Одиозный лукашист Чергинец больше не руководит провластным «союзом писателей» 2 22.03.2022, 14:17

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Николай Чергинец

Кто его сменил?

85-летний Николай Чергинец ушел с поста руководителя государственного «союза писателей Беларуси». Такое решение принял съезд этой организации, состоявшийся сегодня, 22 марта, в Национальной библиотеке, передает zerkalo.io.

Чергинец являлся первым и до сегодняшнего дня единственным руководителем «союза писателей Беларуси» (СПБ). Эта организация появилась в 2006-м. Тогда часть литераторов, находившаяся на провластных позициях, вышла из единого Союза белорусских писателей (СБП), существовавшего еще с середины 1930-х годов.

СПБ получил государственную поддержку, помещения в здании Дома литераторов в центре Минска, а также контроль над литературными изданиями.

В литературе Чергинец получил известность как автор милицейских детективов.

В 2001-м являлся «доверенным лицом» Лукашенко на президентских «выборах».

«Союз писателей Беларуси» вместе него возглавил экс-министр информации Александр Карлюкевич — автор сказок (например, ««Мудры Шубуршун») и краеведческой литературы («Тропами Ігуменшчыны», «Краязнаўчы рэсурс у вывучэнні беларускай літаратуры» и др.).

Карлюкевич родился в 1964 году, окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища, служил военным журналистом в советской и белорусской армии. Работал журналистом в ряде белорусских СМИ, в том числе, главным редактором газет «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», «Звязда». Уйдя с последней должности, в 2017—2020 годах являлся заместителем министра и министром информации.

В августе 2020 года журналисты издательского дома «Звязда», куда входит одноименная газета, попытались организовать забастовку, но не смогли собрать необходимое количество подписей за ее проведение. В итоге руководитель «Звязды» Павел Сухоруков ушел в отставку, а его должность вновь занял Карлюкевич. Руководство издательским домом и газетой он будет совмещать с постом в «союзе писателей».

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