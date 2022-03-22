Пограничники отбили атаку пехоты в Мариуполе и ликвидировали разведчика из «отряда Боба Марли»2
- 22.03.2022, 14:21
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Кроме того, украинские воины уничтожили несколько единиц вражеской техники.
Пограничники, которые вместе с другими силами обороны защищают Мариуполь, отбили атаку русской пехоты, уничтожили вражескую БМП и разведчика из ОРДЛО.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Захватчики пошли в наступление на одной из улиц Мариуполя. Атаку осуществляла пехота под прикрытием бронированной техники.
Огневым поражением пограничники прекратили атаку трех человек кавказской внешности.
Противотанковыми средствами превращена в металлолом одна российская БМП. Еще около десяти оккупантов было уничтожено на месте прицельным сосредоточенным огнем. Разбитое подразделение отступило.
Ближе к вечеру украинские защитники успешно обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины.
"Его военная форма одежды была обозначена шевроном с надписью "Отряд Боба Марли. Убитых не убьешь". Орк смертельно ошибался. Все будет Украина! Пограничники с побратимами из ВСУ, НГУ и других составляющих силы безопасности приложат к этому максимум усилий. Смерть врагам!",- отметили в ГПСУ.