ВСУ уничтожили колонну оккупантов и сбили крылатую ракету в Харьковской области 22.03.2022, 14:34

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Россияне сбежали с поля боя, покинув технику.

Российские оккупанты пытаются продвигаться в сторону Харькова, однако Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что за минувшие сутки враг нанес 84 удара различных видов.

По его словам, сегодня, 22 марта, зафиксировали нанесение врагом ракетного удара. Однако около 5 утра мобильные подразделения Вооруженных Сил в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету захватчиков.

«Среди очередных побед наших ВСУ – трофеи во время боев с россиянами на окраинах изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, которые просто сбежали с поля боя, покинув технику», – заявил Синегубов.

Как отметил глава Харьковской ОВА, сейчас они продолжают активное сотрудничество с Офисом Президента и министром Ириной Верещук над новыми гуманитарными маршрутами. Он отметил, что эвакуационные автобусы и гумгрузы уже подготовили.

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