«Не молчите!»: мэр Житомира обратился к белорусам 6 22.03.2022, 14:40

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Сергей Сухомлин

Эмоциональное видео.

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин обратился к северному украинскому соседу - Республике Беларусь.

Соответствующее видеообращение прозвучало в прямом эфире телеканала Белсат TV, передает УНИАН.

Сухомлин вспомнил о том, как два года назад в городе проходил украинско-белорусский экономический форум, после чего Житомир закупил белорусские автобусы МАЗ и троллейбусы.

"Не молчите, белорусы! Потому что на этих же автобусах, на МАЗовских ваших автобусах в случае вторжения к вам повезут ваших детей, ваших родителей без рук, без ног, убитыми. Поэтому ради них выходите, поднимайте головы и говорите открыто то, что вы думаете о войне в Украине. Это не наша и не ваша война! Это война Путина!", - подчеркнул мэр Житомира.

Напомним, в последние дни участились сообщения в СМИ о том, что Республика Беларусь может вступить в войну против Украины на стороне РФ.

20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки Вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.

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