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Оккупанты распылили слезоточивый газ против митингующих в Херсоне

  • 22.03.2022, 14:47
  • 1,826
Оккупанты распылили слезоточивый газ против митингующих в Херсоне

Когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг – военные Российской Федерации применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Об этом сообщает «Суспільне Херсон».

Когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

В Херсоне регулярно проходят митинги за Украину и против оккупации Россией.

21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, ранили людей.

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