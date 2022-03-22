Под Харьковом ликвидировали старших офицеров СОБР из Владимира 3 22.03.2022, 14:52

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Они ехали завоевывать город на автозаках.

В ходе войны в Украине под Харьковом погибли несколько высокопоставленных офицеров СОБР из Владимира. Это утверждает "Медиазона", проанализировав сообщения в соцсетях и СМИ, а также пообщавшись с источниками.

Во Владимире на днях прошли похороны четверых офицеров местного отряда СОБР: троих подполковников и одного полковника. Местные СМИ написали об этом, но позже отредактировали статьи, убрав фамилии, пишет "Медиазона". По всей видимости, сотрудники Росгвардии погибли под Харьковом.

Разбитая российская военная техника возле Харькова 7 марта 2022 года.

Фото: Andrew Marienko / AP

5 марта в украинских телеграм-каналах опубликовали видео разбитой российской колонны, в которой были несколько грузовиков, предположительно автозаков, используемых Росгвардией. В кузовах разбитых грузовиков и на земле около них видны полицейские щиты и шлемы.

В тот же день двое активистов из Владимира – Кирилл Ишутин и Кирилл Алексеев – были на допросе в отделе полиции. Они рассказывают, что сотрудники полиции обсуждали эти ролики: на кадрах они узнали машины владимирского ОМОНа. По словам Алексеева, "погибли в полном составе – все, кто поехал", и в полиции активно обсуждали это событие, многие сотрудники были в траурном настроении.

Сергей Савватеев.

Фото: «Владимирские Ведомости»

Источники "Медиазоны" подтвердили имена погибших старших офицеров владимирского СОБР. Утверждается, что они погибли под Харьковом 3 марта. Минимальная оценка числа погибших, по словам источников издания, около 40 человек.

Прапорщик полиции Ярослав Коломин.

Фото: Илья Косыгин

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