«Что вы мне звоните?»: пленный российский военный оказался не нужен собственной жене

«Что вы мне звоните?»: пленный российский военный оказался не нужен собственной жене2
- 22.03.2022, 14:57
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Россиянке рассказали о военных преступлениях мужа.
Пленный российский оккупант, отправленный кремлевским режимом воевать против Украины, оказался не нужен не только своему руководству, но и собственной супруге.
Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с их телефонным разговором, передает nv.ua.
Жене пленного россиянина объяснили, что он причастен к убийствам ВС РФ мирных жителей, однако она заявила, что не верит в это и возмутилась, почему ее вообще тревожат по этому поводу.
«Что вы мне звоните?», — разозлилась россиянка, раздраженная рассказами о военных преступлениях мужа.
Полонений окупант та його тупа самка. pic.twitter.com/tctzfReYQu— CORONAVIRYS ☠ (@Odessa3784) March 21, 2022