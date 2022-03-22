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«Что вы мне звоните?»: пленный российский военный оказался не нужен собственной жене

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  • 22.03.2022, 14:57
  • 4,668
«Что вы мне звоните?»: пленный российский военный оказался не нужен собственной жене

Россиянке рассказали о военных преступлениях мужа.

Пленный российский оккупант, отправленный кремлевским режимом воевать против Украины, оказался не нужен не только своему руководству, но и собственной супруге.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео с их телефонным разговором, передает nv.ua.

Жене пленного россиянина объяснили, что он причастен к убийствам ВС РФ мирных жителей, однако она заявила, что не верит в это и возмутилась, почему ее вообще тревожат по этому поводу.

«Что вы мне звоните?», — разозлилась россиянка, раздраженная рассказами о военных преступлениях мужа.

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