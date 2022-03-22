Что происходит на главных направлениях российского вторжения: дневная сводка Генштаба ВСУ 2 22.03.2022, 15:08

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Враг не может выполнить задачи, поставленные его военным руководством.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по российскому вторжению на 12.00 22 марта.

Отмечается, что задачи, определенные военно-политическим руководством России для группировки оккупационных войск вооруженных сил РФ, остаются невыполненными.

Противник пытается формировать и перемещать резервы к границам Украины. По доступной информации, в пункте постоянной дислокации 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота (населенный пункт Печенга) формируется сводное подразделение из военнослужащих нескольких воинских частей.

На временно оккупированной территории Донецкой области представители РФ продолжают мероприятия по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловка, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

На Полесском направлении противник ведет перегруппировку, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

На Северском направлении отдельные подразделения продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

В направлении Чернигова враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и самого Чернигова.

В направлении Броваров противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий.

На Слобожанском направлении подразделения оккупантов наступательных действий не вели. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается восстановить утраченную боеспособность подразделений. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Угледар и Мариуполь.

В районе Ямполя противник вел артиллерийский обстрел подразделений наших войск для обеспечения дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Торское, но успеха не имел.

На направлении Донецк – Марьинка враг предпринял попытку наступления, но успеха тоже не имел, понес значительные потери и отступил.

Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурм Мариуполя.

На Южнобугском направлении противник предпринял попытку провести наступательные действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березнеговатое враг провел разведку боем, понес потери и отошел.

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