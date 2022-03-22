Банк БелВЭБ остался без мобильного приложения 3 22.03.2022, 15:11

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Это произошло после введения американских санкций.

Из магазинов программ AppStore и PlayStore удалено мобильное приложение банка БелВЭБ, сообщает пресс-служба банка.

Уже установленные программы пока продолжают действовать, поэтому банк просит пользователей не удалять их.

Приложение исчезло из PlayStore еще 1 марта.

Специалисты банка заявляют, что работают над вариантами восстановления возможности скачать программу для платформы iOS.

Банк БелВЭБ попал под американские санкции как одна из иностранных "дочек" российского ВЭБ. Санкции были введены после того, как Россия признала так называемые "ЛНР" и "ДНР".

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