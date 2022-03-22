«Это будет армия, которая позже освободит Беларусь» 22.03.2022, 15:22

9,108

Бывший белорусский омоновец присоединился к батальону Калиновского.

В Беларуси Павел Кулаженко жил до 2011 года, служил во внутренних войсках и ОМОНе. Сейчас Павел сделал однозначный выбор — он поехал добровольцем в Украину. Он убежден, что белорусский батальон Калиновского станет в будущем армией, которая освободит Беларусь, передает «Радыё Свабода».

Павел рассказывает, что вылетел из США на следующий день, как получил визу. После нескольких дней в Варшаве, где находится Центр белорусских добровольцев, попал в Киев.

«Это время выбора для всех нас. Если он наступает, то нужно определяться — кто вы. Я понимаю, что без свободной Украины не будет и свободы в Беларуси. Для меня как для белоруса это исторический шанс. И если мы его пропустим, то неизвестно, когда он наступит снова. Украина — это единственная страна мира, которая предоставляет площадку для формирования в будущем белорусской освободительной армии, которая формируется на базе батальона Кастуся Калиновского», — говорит Павел Кулаженко.

Первой задачей белорусских добровольцев он называет освобождение Украины от российских захватчиков, но конечной остановкой для белорусов из батальона он называет Беларусь и «снос лукашистского режима».

«Последняя опора Лукашенко — силовики. Если он пошлет их в Украину, а отсюда пойдут обратно гробы, то он потеряет и эту последнюю опору. Они уже видели, что здесь делают с российскими оккупантами, с ними здесь сделают то же самое», — говорит Павел.

По словам Павла, батальон Калиновского располагает всей информацией о том, какие войска сосредоточены по ту сторону белорусской границы, какое у них оружие и единицы бронетехники.

«Если они захотят сюда прийти с недобрыми намерениями, то их ждет шквальный огонь и «Байрактары»(турецкие беспилотники), и они все будут уничтожены», — говорит Павел.

На сегодня в батальоне Кастуся Калиновского, по словам Павла Кулаженко, более сотни бойцов. На следующей неделе ожидается прибытие очередной группы.

«Уже есть политическое решение по поводу расширения нашего формирования. Пробиваем собственную базу для тренировок. К нам здесь очень хорошее отношение, помнят прежний опыт с белорусами», — говорит Павел.

«У нас сильный коллектив, который создает штаб командования батальона. Коллектив хорошо понимает свои цели, включая конечную, и делает все, чтобы это формирование расширилось. Мы делаем все для концентрации ресурсов в одном месте».

Белорусы на украинской стороне участвуют сегодня в различных формированиях, но батальон Калиновского — крупнейший.

Бойцы батальона уже участвовали в боевых операциях. И сегодня две очередные группы вышли на боевое задание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».