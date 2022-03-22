Лукашисты занервничали из-за огромных очередей на апостиль в Минске 13 22.03.2022, 15:31

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Чтобы попасть на подачу документов, люди занимают очереди с ночи.

21 марта, после 11-дневной паузы, Генеральное консульское управление Министерства иностранных дел возобновило прием документов на апостиль. В результате возникли большие очереди. Чтобы попасть на подачу документов (с 8:00 до 10:30), люди занимают очереди с ночи, передает euroradio.fm.

"В 5 утра в очереди было 55 человек", — рассказывают собравшиеся.

Эти очереди стоят и днем, так как забрать апостиль можно только час — с 15:00 до 16:00.

22 марта к очереди пришли милиционеры и предупредили присутствующих об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Летом 2020-го также несанкционированными собраниями милиционеры называли, например, очереди в магазин Symbal.by.

Кстати, после 11-дневной паузы цены на апостиль выросли в 10 раз. Проставление апостиля на официальном документе, составленном в Беларуси, выросло с 0,5 до 5 базовых величин — 160 рублей вместо 16. Ставка государственной пошлины на проставление апостиля — также 5 базовых. Легализация официального документа стоит одну базовую — 32 рубля.

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