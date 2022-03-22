950 грузовиков с товарами для Беларуси и РФ заблокированы на польско-белорусской границе

950 грузовиков с товарами для Беларуси и РФ заблокированы на польско-белорусской границе13
- 22.03.2022, 15:44
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Активисты не дают проехать грузовикам.
На польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
Об этом сообщил в фейсбуке активист Виталий Семенюк.
"Красивое видео красивых фур на польско-белорусской границе, которые уже никуда не едут.
В общей сложности там заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.
В настоящее время блокировка фур осуществляется только за счет сил украинских и польских волонтеров", - написал он.
Кроме того, он призвал всех украинцев, живущих в Польше, и тех, кто не занят важными делами, выезжать на КПП "Кукурыки" и помогать блокировать российские и белорусские грузовики.